Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Українські Сили оборони також знищили:
– 8611 російських танків (+10 за добу),
– 16 821 бойову броньовану машину (+35),
– 17 664 артилерійські системи (+18),
– 14 573 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (+36),
– 2578 крилатих ракет (+21),
– 23 972 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+47),
– 3003 одиниці спеціальної техніки (+9).
Дані оновлюються.
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