Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, за минулу добу українські військові знешкодили 4 танки, 40 бойових броньованих машини та 34 артсистеми.
Окрім того, українські військові знищили 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 119 одиниць автомобільної техніки, а також 16 одиниць спецтехніки.
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