Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 1770 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, за минулу добу українські військові знешкодили 4 танки, 40 бойових броньованих машини та 34 артсистеми.

Окрім того, українські військові знищили 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 119 одиниць автомобільної техніки, а також 16 одиниць спецтехніки.