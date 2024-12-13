Широкомасштабна збройна агресія Росії проти України триває вже 1024 добу. Минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень на фронті, причому найінтенсивніші бої відбувалися на Куп’янському,Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує завдавати масованих ударів по позиціях українських військових та населених пунктах. Упродовж доби російська армія здійснила 35 авіаударів, скинувши 69 керованих авіабомб (КАБ), а також провела 4170 артилерійських обстрілів, із яких 103 – із реактивних систем залпового вогню.

Гарячі напрямки фронту:

Куп’янський: 8 атак у районах Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової.

8 атак у районах Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової. Лиманський: 22 штурми поблизу Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

22 штурми поблизу Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. Покровський: 47 атак у районах Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Нового Труду, Піщаного, Шевченка та Чумацького.

47 атак у районах Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Нового Труду, Піщаного, Шевченка та Чумацького. Курахівський: 51 ворожа атака неподалік Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

51 ворожа атака неподалік Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. Харківський: 8 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Глибокого та Стариці.

8 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Глибокого та Стариці. Торецький: 4 атаки в районі Торецька.

4 атаки в районі Торецька. Времівський: 31 штурм у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки.

31 штурм у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Оріхівський: 2 невдалі спроби атакувати позиції українських підрозділів у напрямку Новоданилівки.

2 невдалі спроби атакувати позиції українських підрозділів у напрямку Новоданилівки. Придніпровський: 5 атак окупантів, які отримали жорстку відсіч.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

У відповідь на агресію, українські військові завдають ударів по живій силі та техніці ворога, а також ефективно діють у тилу, підриваючи наступальний потенціал окупаційних військ.

За минулу добу Сили оборони України знищили сім районів зосередження ворога. Загальні втрати противника склали 1390 осіб, п’ять танків, 31 бойову броньовану машину, шість артилерійських систем, 65 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 50 автомобілів.