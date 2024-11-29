За минулу добу зафіксовано 207 бойових зіткнень. Ворог активно використовував авіацію та артилерію, завдавши численних ударів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, російські сили здійснили 93 авіаудари, 4800 артилерійських обстрілів та запустили понад 1700 дронів-камікадзе. Найінтенсивніші бої точилися на кількох ключових напрямках:

Харківський напрямок: тут відбулося 12 бойових зіткнень, основні удари зосереджені на Вовчанську, Тихому та Глибокому. Ворог завдав ударів керованими бомбами по Липцям та Нескучному.

Куп’янський напрямок: українські війська відбили 25 атак у районах Фиголівки, Колісниківки, Райгородки, Лозової та інших населених пунктів. Ворог завдав кілька авіаударів, використовуючи КАБ.

Лиманський напрямок: відбито шість атак у районах Греківки, Ямполівки, Торського та інших. Окупанти також завдавали авіаударів по Серебрянському лісу.

Краматорський напрямок: тут українські воїни зупинили п’ять спроб прориву в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

Торецький напрямок: противник зазнав поразки, намагаючись атакувати біля Торецька та Диліївки.

Покровський напрямок: українські захисники відбили 61 атаку в районах Променя, Миролюбівки, Жовтого та інших. Ворог застосував авіаційні бомби по Миролюбівці та Лисівці.

Курахівський напрямок: окупанти здійснили 43 невдалі спроби прориву на рубежах поблизу Сонцівки, Курахового, Єлизаветівки та інших населених пунктів.

На південних напрямках ворог вів наступальні дії на Времівському напрямку, проте не досяг успіху. Водночас на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках активних боїв не зафіксовано.

За добу українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали дев’ять ударів по скупченнях військової техніки та живої сили противника. Втрати окупантів становлять 2030 осіб, знищено десятки одиниць техніки, зокрема танків, артилерійських систем та дронів.