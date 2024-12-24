Потягом минулої доби, 23 грудня, на фронті відбулося 252 боєзіткнення. Учора ворог завдав 13 авіаударів по позиціях українських військ та населених пунктах, скинувши 52 керовані авіаційні бомби (КАБ). Окрім того, противник здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 182 з реактивних систем залпового вогню, а також використав понад тисячу дронів-камікадзе для ураження цілей.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку вчора відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили 13 ворожих штурмів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та Лобкове.

Тричі, без успіху, війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Вчора наші оборонці відбили 46 ворожих штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.