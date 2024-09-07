Водночас без світла внаслідок обстрілів залишаються тисячі жителів Сумщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Чернігівщини.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

На Дніпропетровщині в одному з населених пунктів внаслідок бойових дій пошкоджено розподільні газопроводи середнього та низького тиску. Відключено від газопостачання 144 споживачів.

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 7,5 тисячі абонентів. Енергетики відновили електропостачання для 54,6 тисячі абонентів. На ранок залишались без світла 165 населених пунктів – 131,3 тисячі абонентів.

У Запорізькій області через технологічні причини знеструмлювалось 538 споживачів, на ранок усіх заживлено. Всього через бойові дії без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

На Київщині в одному з районів через технологічні порушення відключено від газопостачання 203 абоненти.

У Сумській області за минулу добу енергетики заживили понад чотири тисячі абонентів у 11 населених пунктах. Загалом без електропостачання залишаються 6,1 тисячі абонентів у 92 населених пунктах.

У місті Херсон за минулу добу енергетики заживили 1266 споживачів, знеструмлених внаслідок обстрілів. Загалом в обласному центрі без напруги 3411 споживачів. В області без світла понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.

На Чернігівщині через бойові дії без електропостачання 2,1 тисячі споживачів у 28 населених пунктах.