Про це повідомили в Генштабі.
За його інформацією, за минулу добу ворог втратив:
особового складу – 1380 осіб,
танків – 8 од,
бойових броньованих машин – 19 од,
артилерійських систем – 15 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78,
крилаті ракети – 3,
автомобільної техніки та автоцистерн – 38 од,
спеціальна техніка – 25
- Генштаб: За добу кількість боєзіткнень на фронті зросла до 112
- Протягом минулої доби зафіксовано більше двохсот бойових зіткнень
- За попередню добу армія РФ втратила 1420 солдатів, – Генштаб