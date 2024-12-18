Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом останньої доби ворог здійснив один ракетний удар, використавши чотири ракети. Було завдано 51 авіаудар, серед яких використано 75 керованих авіабомб (КАБ). Окрім цього, агресор здійснив понад 4300 обстрілів, з яких 89 – із реактивних систем залпового вогню, а також залучив близько 1800 дронів-камікадзе для ураження цілей.

Активні напрямки бойових дій:

Харківський напрямок: Чотири спроби штурму позицій поблизу Вовчанська із застосуванням авіації.

Чотири спроби штурму позицій поблизу Вовчанська із застосуванням авіації. Куп’янський напрямок: П’ять атак поблизу Петропавлівки та Лозової.

П’ять атак поблизу Петропавлівки та Лозової. Лиманський напрямок: 21 авіаудар із метою прориву оборони в районах Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу.

21 авіаудар із метою прориву оборони в районах Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу. Сіверський напрямок: Дев’ять атак неподалік Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського.

Дев’ять атак неподалік Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського. Краматорський напрямок: Три бойових зіткнення в районі Часового Яру та Ступочок.

Три бойових зіткнення в районі Часового Яру та Ступочок. Торецький напрямок: Сім атак у бік Торецька з активним використанням бомбардувальної авіації.

Сім атак у бік Торецька з активним використанням бомбардувальної авіації. Покровський напрямок: 38 атак у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новооленівки та інших населених пунктів.

38 атак у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новооленівки та інших населених пунктів. Курахівський напрямок: Відбито 28 атак поблизу Дачного, Сонцівки, Курахового та Янтарного.

Відбито 28 атак поблизу Дачного, Сонцівки, Курахового та Янтарного. Времівський напрямок: 27 штурмів у районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Темирівки та Новополя.

27 штурмів у районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Темирівки та Новополя. Оріхівський напрямок: Відбито три атаки поблизу Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки.

Відбито три атаки поблизу Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки. Придніпровський напрямок: Чотири безуспішні спроби витіснення наших підрозділів.

Чотири безуспішні спроби витіснення наших підрозділів. Курський напрямок: Відбито 49 атак, здійснено близько 500 артобстрілів і вісім авіаударів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника. Водночас, за оновленими даними, російські втрати становили 1580 осіб, 4 танки, 21 броньовану машину, 5 артсистем, 64 дрони, 60 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки.