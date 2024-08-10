Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів неподалік Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак противника біля Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворожа наступальна дія противника у бік Водяного – не мала успіху.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.