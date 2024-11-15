Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українська армія ліквідувала 11 танків, 21 бойову броньовану машину, 20 артсистем та 2 засоби ППО.
Окрім того, українські військові знищили 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 77 одиниць автомобільної техніки та 16 одиниць спеціальної техніки.
- ВМС: російські кораблі відсутні в Чорному і Азовському морях.
- США відправлятимуть зброю в Україну щотижня.
- Російський удар по Одесі: загинула жінка, поранено десять людей, серед них дитина.