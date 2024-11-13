Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

За останню добу українська армія ліквідувала 24 танки, 49 бойових броньованих машини та 56 артсистем.

Окрім того, українські військові знищили 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніку.

  • Експрем’єрка Естонії закликає використовувати російські активи для допомоги Україні.
  • Зеленський та Трюдо обговорили ключові питання оборони та співпраці перед самітом G20.
  • Президент України прийняв вірчі грамоти нових послів Греції, Албанії, Японії та Єгипту.