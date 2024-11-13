Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
За останню добу українська армія ліквідувала 24 танки, 49 бойових броньованих машини та 56 артсистем.
Окрім того, українські військові знищили 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніку.
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