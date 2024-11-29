Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Протягом останньої доби українські військові ліквідували 8 танк, 33 бойових броньованих машини та 34 артсистеми та один засіб ППО.
Окрім того, українські військові знищили 89 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 86 крилатих ракет, 86 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.
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