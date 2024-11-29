Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 2030 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Протягом останньої доби українські військові ліквідували 8 танк, 33 бойових броньованих машини та 34 артсистеми та один засіб ППО.

Окрім того, українські військові знищили 89 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 86 крилатих ракет, 86 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.