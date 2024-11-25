Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram-каналі.

Він зазначив, що серед знищених ворожих засобів противника:

БпЛА Shahed-131/136 — 129 од.;

БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;

БпЛА Zala — 17 од.;

БпЛА Supercam — 5 од.;

БпЛА “Ланцет” — 14 од.;

БпЛА “Молнія” — 6 од.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада (починаючи з 18:30 24 листопада) російські окупанти завдали удару по Україні за допомогою БпЛА типу “Shahed” та безпілотників іншого типу. Загалом сили ППО знешкодили 71 ворожий дрон зі 145 запущених по території України. Ще 71 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, а один БпЛА полетів у бік Білорусі.