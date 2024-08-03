Про це пише ISW.
Російське інформаційне агентство ТАСС повідомляє про арешт полковника Пєшкова, якого звинувачують у розкраданні продовольчих пайків для солдатів, що воюють в Україні.
Пєшков не визнає своєї провини. Аналітики ISW вважають, що цей арешт може бути частиною кампанії Кремля, спрямованої на усунення високопоставлених чиновників з міністерства оборони, а також на покарання командирів за невдачі їхніх підрозділів.
Водночас підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії, які проводять наступальні операції в Луганській області, зазнають обмежених успіхів і втратили частину території через українські контратаки.