У Росії заарештували полковника Дмитра Пєшкова, колишнього заступника командира 144-ї мотострілецької дивізії, за звинуваченням у розкраданні продовольчих пайків.

Про це пише ISW.

Російське інформаційне агентство ТАСС повідомляє про арешт полковника Пєшкова, якого звинувачують у розкраданні продовольчих пайків для солдатів, що воюють в Україні.

Пєшков не визнає своєї провини. Аналітики ISW вважають, що цей арешт може бути частиною кампанії Кремля, спрямованої на усунення високопоставлених чиновників з міністерства оборони, а також на покарання командирів за невдачі їхніх підрозділів.

Водночас підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії, які проводять наступальні операції в Луганській області, зазнають обмежених успіхів і втратили частину території через українські контратаки.