За останні два місяці Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні, — Британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що середньодобові втрати РФ протягом травня та червня сягають — 1262 та 1163. Загалом Росія, ймовірно, втратила понад 70 тис. військовослужбовців за останні два місяці.

У розвідці припускають, що причиною зростання втрат стали активні бойові у Харківській області. В той час росіяни намагалися зберегти попередні темпи наступальних операцій уздовж решти фронту.

“Коефіцієнт втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські позиції масою”, — вважають у розвідці.