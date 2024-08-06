Середньодобові втрати російських військ (вбитими і пораненими) в Україні протягом травня і червня зросли до максимальних за весь час конфлікту 1262 і 1163 осіб відповідно.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У британському міністерстві припускають, що загалом Росія, ймовірно, втратила (вбитими і пораненими) понад 70 000 солдатів за останні два місяці.

«Зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області, при збереженні колишньої інтенсивності наступальних операцій уздовж інших ділянок фронту. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшує здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, незважаючи на спроби розтягнути лінію фронту далі», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, рівень втрат російських військ, ймовірно, продовжуватиме в середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжуватиме намагатися тиснути на українські позиції за рахунок масованих ударів.

Раніше видання The New York Times із посиланням на розвідувальні служби писало, що у травні російська армія втрачала в Україні в середньому понад 1000 убитими й пораненими щодня. Це повідомлення про втрати РФ фактично підтверджує дані Генштабу ЗСУ.

Однак, як зазначало видання, щомісяця Росія набирає 25-30 тисяч солдатів – приблизно стільки ж, скільки залишають поле бою, це дозволило їй «продовжувати посилати хвилю за хвилею війська на українську оборону, сподіваючись розгромити її і прорватися через лінію окопів»