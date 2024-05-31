Операції Росії на фронті в Україні не зменшилися, і вона намагається зберегти ініціативу до закриття можливостей для наступу. Однак, протягом останніх тижнів Росія не досягла успіхів на основних напрямках.

Про це повідомляє ERR.

За даними естонських військових, наразі тривають бойові дії по всій лінії фронту, де російські війська здійснюють у середньому 140 атак на добу. Основні бої відбуваються на східній лінії фронту, в Харківській і Донецькій областях, проте темп наступу РФ на Харківському напрямку сповільнився.

У Генштабі Збройних Сил Естонії підкреслюють, що Росія активно зосереджує свої сили в північній частині Вовчанська на Харківщині, з метою закріплення буферної зони. У той же час, Україна намагається відновити свою перевагу на Харківському напрямку. Російська армія продовжує поповнювати свої ряди, щоб утримувати захоплені позиції та розширювати свої наступальні дії на інших прикордонних районах.

Звіт зазначає, що ключовим напрямком є Донецький, де Росія продовжує проводити інтенсивні бойові дії. Проте, українська оборона діє ефективно, і Збройні Сили РФ не змогли досягти жодної тактичної мети на цьому фронті.

На південному напрямку в Запорізькій області істотних змін на лінії фронту немає, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.