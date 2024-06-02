Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Повна зневага до людського життя та постійний терор – це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів – ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами”, — сказав він.