Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
“Повна зневага до людського життя та постійний терор – це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів – ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами”, — сказав він.
Президент наголосив, що світ здатний зробити так, аби російський терор програв.
“Захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, – це шлях до наближення миру”, — сказав Зеленський.
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