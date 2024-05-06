Загальні бойові втрати сил РФ з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали 475 300 людей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили 5 танки, 34 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну крилату ракети та іншу техніку.

Також було знищено 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня та один засіб ППО.