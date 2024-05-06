Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили 5 танки, 34 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну крилату ракети та іншу техніку.
Також було знищено 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня та один засіб ППО.
- За останню добу на фронті відбулося 125 боєзіткнень, — Генштаб
- Якщо Україна впаде, ймовірно, США будуть змушені відправити на війну свої війська, — лідер демократів Джеффріс
- Дочекавшись військової допомоги США, Українї варто якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою, — ISW