Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.05.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 482290 (+1260) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7454 (+5) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 14375 (+22) од,
артилерійських систем / artillery systems – 12472 (+30) од,
РСЗВ / MLRS – 1066 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 797 (+1) од,
літаків / aircraft – 350 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9910 (+42),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2194 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16819 (+64) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2042 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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