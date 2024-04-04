Про це передає Генеральний штаб Збройних Сил України.
Як зазначили захисники, минулої доби оборонці ліквідували 670 агресорів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 445 040 (+670) осіб,
- танків ‒ 7 018 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18) од,
- артилерійських систем – 11171 (+29) од,
- РСЗВ – 1 026 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 746 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) од,
- спеціальної техніки ‒ 1845 (+7).
Минулої доби також наші воїни знищили9 танків, 18 броньованих машин та 29 артилерійських систем.
Своєю чергою повітряники приземлили 21 БпЛА.
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