Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали 489 870 людей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили два літаки, один гелікоптер, 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем та іншу техніку.

Також було знищено 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня та два засоби ППО.