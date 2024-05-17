Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили два літаки, один гелікоптер, 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем та іншу техніку.
Також було знищено 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня та два засоби ППО.
- На Харківському напрямку кількість російських атак зросла до 10, — Генштаб ЗСУ
- Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно — дві системи Patriot, — Зеленський
- Ситуація на Харківщині контрольована, але напрямок залишається складним, — президент провів Ставку