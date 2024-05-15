Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали 486 940 людей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили 14 танків, 48 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та іншу техніку.

Також було знищено 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.