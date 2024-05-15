Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили 14 танків, 48 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та іншу техніку.
Також було знищено 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.
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