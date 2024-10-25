У жовтні 2024 року російські обстріли портової інфраструктури України спричинили збитки в межах $30-40 мільйонів.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у “Медіацентрі Україна”.

“Підсумкову оцінку складно назвати, оскільки, на жаль, кейси додаються. Страхові компанії оцінюють збитки. Особливо ті, що були останніми через інтенсивні обстріли на початку жовтня. Оцінка ще триває. Але вже очевидно, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Ми попередньо оцінили останній обстріл – це $30-40 млн”, – повідомив він.

Висоцький повідомив, що загальні втрати аграрного сектора з початку війни оцінюються в 82 мільярди доларів, тоді як збитки зернового бізнесу становлять близько 500-600 мільйонів доларів.

Він висловив надію, що запроваджене урядом страхування від військових ризиків, а також програми міжнародних приватних компаній допоможуть в поточній ситуації.

За його словами, усі втрати документуються та фіксуються, і сума компенсації, яку агресор має відшкодувати, вже досягає сотень мільярдів доларів.

Заступник наголосив, що Україна буде домагатися повернення цих коштів, дотримуючись вимог міжнародного права, зокрема, щодо компенсації збитків портовій інфраструктурі.