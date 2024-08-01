Про це пише Reuters
За словами колишнього північнокорейського дипломата Рі Іль Гю, КНДР визначила Росію, США і Японію як свої головні зовнішньополітичні пріоритети на цей рік і далі. Водночас зміцнюючи відносини з Росією, Пхеньян був би зацікавлений у відновленні ядерних переговорів, якби Трамп виграв би президентські вибори в листопаді.
“Дипломати Пхеньяна розробляють стратегію для цього сценарію з метою зняття санкцій з його програм озброєнь, зняття з нього статусу держави-спонсора тероризму та отримання економічної допомоги”, – зазначає ексдипломат.
Як пише Reuters, саміт між північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і Трампом у В’єтнамі у 2019 році зірвався через санкції, в чому Рі частково звинуватив рішення Кіма довірити ядерну дипломатію “недосвідченим, необізнаним” військовим командирам.
“Кім Чен Ин мало що знає про міжнародні відносини і дипломатію, або про те, як приймати стратегічні рішення. Цього разу міністерство закордонних справ, безумовно, отримає владу і візьме на себе відповідальність, і Трампу буде не так легко знову зв’язати Північну Корею по руках і ногах на чотири роки, не даючи нічого”, – зазначив Рі Іль Гю.
Завдяки тіснішим зв’язкам з Росією, Північна Корея отримала допомогу в галузі ракетних технологій та економіці. Однак найбільшою вигодою могло б стати блокування нових санкцій і послаблення існуючих, що підвищило б переговорну силу Пхеньяна у відносинах з Вашингтоном, наголошує ексдипломат.
“Росіяни забруднили свої руки, беручи участь у незаконних операціях, і завдяки цьому Північній Кореї більше не потрібно покладатися на США в питанні зняття санкцій, що по суті означає, що вони позбавили США одного з ключових козирів”, – додає Рі Іль Гю.
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