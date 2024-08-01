У разі, якщо Дональда Трампа буде переобрано президентом, Північна Корея хоче відновити ядерні переговори зі Сполученими Штатами.

Про це пише Reuters

За словами колишнього північнокорейського дипломата Рі Іль Гю, КНДР визначила Росію, США і Японію як свої головні зовнішньополітичні пріоритети на цей рік і далі. Водночас зміцнюючи відносини з Росією, Пхеньян був би зацікавлений у відновленні ядерних переговорів, якби Трамп виграв би президентські вибори в листопаді.

“Дипломати Пхеньяна розробляють стратегію для цього сценарію з метою зняття санкцій з його програм озброєнь, зняття з нього статусу держави-спонсора тероризму та отримання економічної допомоги”, – зазначає ексдипломат.

Як пише Reuters, саміт між північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і Трампом у В’єтнамі у 2019 році зірвався через санкції, в чому Рі частково звинуватив рішення Кіма довірити ядерну дипломатію “недосвідченим, необізнаним” військовим командирам.

“Кім Чен Ин мало що знає про міжнародні відносини і дипломатію, або про те, як приймати стратегічні рішення. Цього разу міністерство закордонних справ, безумовно, отримає владу і візьме на себе відповідальність, і Трампу буде не так легко знову зв’язати Північну Корею по руках і ногах на чотири роки, не даючи нічого”, – зазначив Рі Іль Гю.

Завдяки тіснішим зв’язкам з Росією, Північна Корея отримала допомогу в галузі ракетних технологій та економіці. Однак найбільшою вигодою могло б стати блокування нових санкцій і послаблення існуючих, що підвищило б переговорну силу Пхеньяна у відносинах з Вашингтоном, наголошує ексдипломат.

“Росіяни забруднили свої руки, беручи участь у незаконних операціях, і завдяки цьому Північній Кореї більше не потрібно покладатися на США в питанні зняття санкцій, що по суті означає, що вони позбавили США одного з ключових козирів”, – додає Рі Іль Гю.