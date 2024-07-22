Про це свідчать дані платформи для зборів ActBlue.
“Станом на 21:00 за східноєвропейським часом, після запуску кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, прихильники зібрали $46,7 млн через ActBlue. Це був найбільший день збору коштів у 2024 році. Дрібні донори вже готові взяти участь у цій виборчій кампанії”, – йдеться у повідомленні.
Американська газета The New York Times зазначила, що 21 липня стало найбільшим днем для онлайн-пожертв на користь Демократичної партії з часів виборів 2020 року.
Попередній рекорд було встановлено наступного дня після смерті судді Верховного суду Рут Бейдера Гінзбург у вересні 2020 року, коли організація ActBlue зібрала близько $73,5 млн.
- Байден запропонував висунути Камалу Гарріс на пост президента США
- Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів
- Джонсон: Я вірю, що Трамп завершить війну в Україні, продемонструвавши силу