Після того як президент США Джо Байден заявив, що не балотуватиметься на другий термін, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс

Про це свідчать дані платформи для зборів ActBlue.

“Станом на 21:00 за східноєвропейським часом, після запуску кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, прихильники зібрали $46,7 млн через ActBlue. Це був найбільший день збору коштів у 2024 році. Дрібні донори вже готові взяти участь у цій виборчій кампанії”, – йдеться у повідомленні.

Американська газета The New York Times зазначила, що 21 липня стало найбільшим днем для онлайн-пожертв на користь Демократичної партії з часів виборів 2020 року.

Попередній рекорд було встановлено наступного дня після смерті судді Верховного суду Рут Бейдера Гінзбург у вересні 2020 року, коли організація ActBlue зібрала близько $73,5 млн.