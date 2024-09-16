Тільки за першу половину вересня російські терористи використали понад 640 ударних безпілотників "Шахед" для атак проти українських міст та сіл.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що, на щастя, більшість із ворожих дронів, запущених окупантами по Україні, збили наші воїни.

Президент наголосив, що триває постійна робота над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит.

“Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО“, — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня противник атакував Україну 56 ударними дронами Shahed-131/136. Протиповітряна оборона знищила 53 з них, а три дрони були локаційно втрачені.