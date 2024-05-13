Україна за останній період має менше можливостей для перехоплення ракет, оскільки Росія насилює атаки та використовує більш потужну зброю. Російські обстріли стали більш смертоносними, порівняно з попередніми періодами.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Як пише видання, акінчуються боєприпаси для системи Patriot, яка раніше вважалася одним з кращих захистів від подібних атак, що постачалася Заходом.

“За останні шість місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет, порівняно з 73% за попередній шестимісячний період, згідно з аналізом щоденних даних командування Повітряних сил Збройних сил України, проведеним The Wall Street Journal. Минулого місяця показник перехоплення впав до 30% ракет. Рівень перехоплення безпілотників дальнього радіусу дії “Шахедів”, які легше збити, за останні шість місяців знизився лише на 1 відсотковий пункт до 82%”, — пише видання.

Зазначається, що, хоча дані про атаки й перехоплення за кілька днів були неповними, а Україна використовує таку статистику в пропагандистських цілях, представник ЗСУ і незалежний оборонний аналітик заявили, що ці дані дають загалом точну картину.

Протягом останніх шести місяців Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет порівняно з попереднім періодом.

Речник Збройних сил України пояснив, що перехоплення більшої кількості атак призводить до виснаження запасів боєприпасів, а масштабні обстріли можуть перевантажити українську оборону, оскільки системи ППО іноді не мають достатньої швидкості перезарядки.

Протягом останніх шести місяців РФ випустила майже вдвічі більше “Шахедів” – 2 628 – порівняно з попереднім періодом. За словами аналітиків, дрони частково використовуються для тестування систем ППО перед запуском ракет.