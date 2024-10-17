Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Українським військовим вдалося знищити:
- танки — 9014 (+13 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 18 002 (+33);
- артилерійські системи — 19 510 (+51);
- РСЗВ — 1232 (+1);
- засоби ППО — 978;
- літаки — 369;
- гелікоптери — 329;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 104 (+54);
- крилаті ракети — 2620;
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 26 815 (+83);
- спеціальну техніку — 3446 (+5).
Нагадаємо, що на фронті за минулу добу, 16 жовтня, відбулося 163 бойові зіткнення. Найбільшу активність противника зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.
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