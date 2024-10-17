Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українським військовим вдалося знищити:

  • танки —  9014 (+13 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 18 002 (+33);
  • артилерійські системи — 19 510 (+51);
  • РСЗВ — 1232 (+1);
  • засоби ППО — 978;
  • літаки — 369;
  • гелікоптери — 329;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 104 (+54);
  • крилаті ракети — 2620;
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  26 815 (+83);
  • спеціальну техніку — 3446 (+5).

Нагадаємо, що на фронті за минулу добу, 16 жовтня, відбулося 163 бойові зіткнення. Найбільшу активність противника зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.

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