Минулої доби російські війська активізували наступальні дії, зокрема на кількох ключових напрямках, однак усі їхні атаки були успішно відбиті українськими захисниками. Загальні втрати ворога за добу склали понад 1500 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, російські війська завдали одного ракетного удару, 83 авіаційних ударів і скинули 138 керованих авіабомб. Окупанти здійснили понад 4000 обстрілів, зокрема 92 – із використанням реактивних систем залпового вогню. Для атак застосовувалися 1380 дронів-камікадзе.

“Противник зазнав значних втрат як в особовому складі, так і в техніці. Водночас, наші Сили оборони зберігають контроль над ключовими позиціями на фронті”, – зазначили в Генеральному штабі.

Найінтенсивніші бойові дії фіксувалися на таких напрямках:

Харківський : Ворог провів чотири невдалі штурми біля Вовчанська та Стариці.

: Ворог провів чотири невдалі штурми біля Вовчанська та Стариці. Куп’янський : Українські захисники відбили сім атак у районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

: Українські захисники відбили сім атак у районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю. Лиманський : Противник намагався прорвати оборону в десяти локаціях, зокрема біля Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

: Противник намагався прорвати оборону в десяти локаціях, зокрема біля Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів. Сіверський та Краматорський : Штурмових дій не зафіксовано, але ворог завдав авіаційних ударів поблизу Сіверська, Часового Яру та Липівки.

: Штурмових дій не зафіксовано, але ворог завдав авіаційних ударів поблизу Сіверська, Часового Яру та Липівки. Покровський : Відбито 34 атаки ворога в районах Миролюбівки, Лисківки, Жовтого, Григорівки та інших населених пунктів.

: Відбито 34 атаки ворога в районах Миролюбівки, Лисківки, Жовтого, Григорівки та інших населених пунктів. Курахівський : Російські війська провели 29 невдалих атак у районах Сонцівки, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.

: Російські війська провели 29 невдалих атак у районах Сонцівки, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки. Времівський : Оборонці України зупинили 29 атак біля Трудового, Костянтинопольського, Великої Новосілки та інших точок.

: Оборонці України зупинили 29 атак біля Трудового, Костянтинопольського, Великої Новосілки та інших точок. Придніпровський: Ворог здійснив шість атак на позиції ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишалася стабільною, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом доби українські артилерійські підрозділи завдали 12 ударів по позиціях ворога, зокрема знищили пункт управління та склад боєприпасів.

Минулої доби українські військові також ліквідували 8 танків, 24 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, два комплекси ППО, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 97 одиниць автотехніки російських окупантів.