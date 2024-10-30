За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої зафіксовані на Покровському та Курахівському напрямках, де Російська Федерація веде активні наступальні дії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За оновленою інформацією, минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 156 КАБ. Окрім цього, окупанти здійснили понад 4750 обстрілів, з них 148 – із реактивних систем залпового вогню та задіяли для ураження близько 1400 дронів-камікадзе.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.

Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували, у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька, та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Українські війська продовжують проводити операцію в Курській області. Протягом минулої доби їм вдалося завдати відчутних втрат російським окупантам, знищивши значну кількість їхньої техніки та живої сили.