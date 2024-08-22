За потреби Україна буде забезпечувати освітній процес дітям у Курській області. Проте про переміщення неповнолітніх на територію України не йдеться.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.

“Міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення в умовах окупації або військових дій неповнолітніх громадян через кордон. Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію Російської Федерації. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України”, – наголосив Винницький.

Він додав, що це може статися, якщо ситуація триватиме далі таким чином, як зараз.

“Я думаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня нам доведеться складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям”, – заявив заступник міністра.

Винницький також сказав, що в Міністерстві освіти вже озвучили ідею приєднання сільськогосподарського технікуму в Суджі до Сумського національного аграрного університету. Але поки жодних дій щодо цього не здійснювали.

“Є сільськогосподарський технікум у Суджі. І курсує ідея про те, щоб приєднати його до Сумського національного аграрного університету. Така ідея озвучена була в міністерстві досі. Рухів у цей бік у нас поки що немає”, – додав він.