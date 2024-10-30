Укренерго прогнозує, що зима 2024-2025 року буде значно складнішою, ніж попередні дві. Компанія розробляє кілька сценаріїв, щоб бути готовою до різних можливих викликів, які може принести цей період.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови “Укренерго” Олексій Брехт в інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”.

“Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об’єктів генерації і так далі”, – зазначив Брехт.

Він нагадав, що навесні через обстріли з боку Росії Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що еквівалентно літньому споживанню електроенергії в Нідерландах або нічному споживанню в Україні влітку. Брехт назвав цю втрату “значною” та додав, що Укренерго має план відновлення втрачених потужностей.

Найгірший сценарій для проходження зими, який розглядається, передбачає продовження масованих атак Росії на об’єкти енергогенерації.

Брехт зазначив, що за умови цього сценарію, з поточним обсягом імпорту електроенергії, у критично холодні дні можливі обмеження потужності електроенергії, які не перевищуватимуть двох черг графіків відключень, тобто не більше 8 годин.