Печерський районний суд Києва взяв під варту полковника Іллю Лапіна, якого підозрюють у недбалості, що дозволила ворогу захопити частину Харківщини у травні 2024 року.

Про це повідомило Суспільне Харків на своєму Telegram-каналі у вівторок, 21 січня.

“Підозрюваному у справі про неналежну оборону на Харківщині Іллі Лапіну обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб”, – повідомили у суді.

Також Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командирові оперативно-тактичного угруповання “Харків” Юрію Галушкіну, якого підозрюють у недбалому ставленні до військової служби у справі про оборону Харківщини під час наступу 2024 року, повідомили видання Ґрати та Суспільне.

Зазначається, що суддя задовольнила клопотання прокурора частково і призначила Галушкіну тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень.

“Ґрати” повідомляють, що Галушкіна відправили під домашній арешт на два місяці.

Запобіжний захід генералу обирали в закритому режимі. Після засідання його адвокат Михайло Величко повідомив, що його клієнт не визнає провини й буде оскаржувати рішення суду.

Захист Галушкіна наполягав, аби суддя відмовила у задоволенні клопотання прокуратури про арешт генерала та звільнила його в залі суду.

Раніше повідомлялося, що суд обирає запобіжні заходи для декількох високопосадовців, серед яких генерали та полковник, недбалі дії яких призвели до захоплення ворогом частини території Харківської області.