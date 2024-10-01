Він не з такої сімʼї, як другі … У новому розслідуванні ми розказали про прокурора, якому ну дуже пощастило з родичами. Адже не маючи власного нерухомого майна, завдяки рідні, користується дороговартісним житлом. Звідки у сімʼї чиновника кошти?

У офісі генерального прокурора, що не місяць – то скандал. Лише нещодавно ЗМІ розповіли про незаконне збагачення та майно заступника Генпрокурора Дмитра Вербицького. А точніше, про яхти, будинки, земельні ділянки, автівки його дівчини Христини Ільницької.

Та – офіційно не заробляє три роки, але живе пара у розкоші. НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.

І от у фокус нашої редакції потрапив інший прокурор.

Максим Гришин у офісі Андрія Костіна наглядає за дотриманням законів органами Бюро економічної безпеки.

У декларації прокурор твердить, несе кочівний спосіб життя: житла – не має, а проживає у членів своєї родини по черзі. Його родичі мають у своїй власності квартири в елітних житлових комплексах або заміські будинки.

Почнемо з дружини прокурора – Мавродій Тетяни Сергіївни. Має квартиру в Харкові на вулиці Лебединська 3, площею 87 квадратних метри. Житло їй подарувала мати – Колесникова Олена у 2020-му році.

У 2016 році Колесникова придбала її за 2 мільйони 725 тисяч гривень.

У цій квартирі, згідно з декларацією, вже наступного року оселився прокурор з родиною.

І все якби не одне але: доходи тещі прокурора не дозволяли придбати квартиру у 2016 році за понад 2 мільйони 700 тисяч грн.

З 2011 по 2016 рік жінка працювала у навчально-виробничому обʼєднанні “Донвентилятор”, а її дохід за всі ці роки становив 267 тисяч 188 гривень. Тобто, аби придбати таке житло Олена мала б працювати на цьому підприємстві близько 50 років, не витрачаючи кошти взагалі.

У декларації Гришина за 2020 рік, дане майно є. І вказане у власності дружини. Однак, дохід у вигляді подарунка – не відображено. А це порушення правил декларування.

Ще одна цікава постать у цій історії — Ірина Мавродій – сестра дружини. У 23 роки дівчина стала мільйонеркою та придбала будинок й земельну ділянку в селі Гатне на вулиці Березнева 21. Площа житла 144 квадратні метри.

Кілька поверхів елітної нерухомості за договором коштували Ірині – 3 мільйони 851 тисячу гривень. А ціна аналогічних будинків з ремонтом, згідно з сайтами нерухомості – 180 000 доларів США.

Ірина Мавродій, відповідно до даних з відкритих джерел бізнесу та комерційної діяльності не веде.

І одразу після купівлі в будинку зʼявляється – хто? Правильно. Максим Гришин з родиною. 23 червня 2023 року будинок придбали, першого серпня — там оселилася прокурорська сімʼя.

Тобто, пощастило Гришину пощастило не тільки з тещею, а ще й зі своячницею. До цього, Гришин жив у своєї сестри – Верчонової Тетяни Григорівни.

Її нерухомість знаходиться у Києві за адресою Микільсько-Слобідська 8. Придбала її Верчонова 28 грудня 2022 року, і одразу підписала довіреність на Тетяну Мавродій. Ту саму, що дружина Максима Гришина.

Втім, дещо у декларації Гришина все ж належить йому — автомобіль. Нині, прокурор їздить на роботу на BMW Х5 2017 року за 950 000 гривень, при тому, що ринкова ціна вживаного авто – близько 40 тисяч доларів.

Гришин ще й талановитий реалізатор. Адже зміг придбати Audi А6 2019 дешевше, ніж продавав після використання. Купив автівку згідно з декларацією, у 2022 за 710 тисяч гривень

А вже у наступній декларації – авто зникає. Та зʼявляється дохід від відчуження рухомого майна – 990 тисяч гривень. А тобто, заробив прокурор на угоді – 280 тисяч гривень.

Не лише реалізатор – а й поторгуватись вміє. У декларації родини наша редакція помітила дещо дивне – автівки куплені у незрозумілій валюті за космічну, або мізерну вартість. Оскільки валюта не вказана, зрозуміти важко, однак аналізуючи вже сказане – ймовірно прокурор не переплатив.

Kia Sportage 2012 за 120 тисяч незрозуміло чого. BMW Х1 2011-го за 3000 ненайменованих грошей.

А у 2021 родина придбала дві автівки. Дружина – Audi Q3 2015 року за 120 тисяч незрозуміло чого. Гришин – Audi Q5 2019 року за 370 230, припустимо гривень, бо ж явно не доларів. Середня ціна такого авто близько 30 000 зелених у вживаному стані. А це понад мільйон 200 тисяч гривень. Аж ніяк не 370 000.

Ми намагалися зв’язатись з паном Максимом, однак відповідати на наші питання він не став.

Нагадаємо, в офісі Генпрокурора Гришин наглядає за дотриманням законів органами Бюро економічної безпеки. То чи можливе реформування БЕБ, коли його “контролер” сам не до кінця чесний з державою?