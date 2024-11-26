Про це повідомили у Національній поліції України.
У поліції зауважили, затримані підпалювали автомобілі військових, залізничну інфраструктуру та державні підприємства.
Крім того, за десять місяців оперативники вилучили 4247 одиниць вогнепальної зброї, виявили 137 збройових схронів, а також викрили 903 факти збуту нелегальної зброї.
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