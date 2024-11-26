Протягом 2024 року правоохоронці в Україні затримали 179 осіб, які через телеграм-канали були завербовані російськими спецслужбами для здійснення підпалів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

У поліції зауважили, затримані підпалювали автомобілі військових, залізничну інфраструктуру та державні підприємства.

Крім того, за десять місяців оперативники вилучили 4247 одиниць вогнепальної зброї, виявили 137 збройових схронів, а також викрили 903 факти збуту нелегальної зброї.