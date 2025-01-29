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“За російський газ доводиться платити незалежністю”: Зеленський відповів на заяви прем’єра Словаччини

Президент України відреагував на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який назвав його "ворогом" через відмову України транзитувати російський газ.

Середа, 29 січня 2025, 07:38

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Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Український лідер нагадав, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення, яке може суттєво збільшити експорт американського скрапленого природного газу (СПГ) до Європи.

“За американський СПГ потрібно платити грошима, а за російський газ доводиться платити ще й незалежністю та суверенітетом. Багато хто в Європі вже пройшов через це і вважав за краще зберегти свою незалежність і суверенітет. Але тільки не пан Фіцо”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що рішення словацького прем’єра підтримувати Москву замість розвивати партнерство з демократичними країнами є його помилкою.

“Усі в Європі мають думати про довгострокову перспективу і розвивати відносини, які зміцнюють наші країни”, – підкреслив президент України.

Нагадаємо, вчора, 28 січня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо продовжив дискусію щодо транзиту російського газу через Україну, назвавши Володимира Зеленського “ворогом” Словаччини.

Також Фіцо пригрозив заблокувати всю допомогу Україні від Європейського Союзу, якщо президент України не відновить транзит російського газу через територію України.

Теги: Володимир Зеленський, війна, газ, Роберт Фіцо

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