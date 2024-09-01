За серпень в Україні внаслідок атаки РФ постраждало 57 дітей

У серпні внаслідок обстрілів з боку Росії постраждали 57 українських дітей, з яких двоє загинули.



Про це повідомляє Державний заклад “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України” на своїй сторінці у Facebook.

За даними екстреної медичної допомоги, у серпні 2024 року внаслідок обстрілів постраждали 1 609 осіб, серед них 57 дітей. Найбільш тяжка втрата — це 58 загиблих, серед яких двоє дітей.

“Важко знайти слова, щоб описати неймовірну жертовність та безстрашність бригад екстреної медичної допомоги. Вони віддають свої життя, щоб врятувати інших, навіть коли смерть і руйнування оточують їх з усіх боків”, – зазначають у Центрі ЕМД.

