За серпень в Україні внаслідок атаки РФ постраждало 57 дітей

Про це повідомляє Державний заклад “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України” на своїй сторінці у Facebook.
За даними екстреної медичної допомоги, у серпні 2024 року внаслідок обстрілів постраждали 1 609 осіб, серед них 57 дітей. Найбільш тяжка втрата — це 58 загиблих, серед яких двоє дітей.
“Важко знайти слова, щоб описати неймовірну жертовність та безстрашність бригад екстреної медичної допомоги. Вони віддають свої життя, щоб врятувати інших, навіть коли смерть і руйнування оточують їх з усіх боків”, – зазначають у Центрі ЕМД.
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