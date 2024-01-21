Ігоря Мазепу ДБР підозрює у створенні злочинної організації та заволодінні 7 гектарами землі, вартістю більше 20 млн грн. біля Київської ГЕС. На цих землях ним побудовано котеджні містечка елітної нерухомості “SHELEST” та “GOODLIFE PARK”.

Крім нього, також затримали його брата і ще 2-х учасників схеми (це колишні керівники держгеокадастру у Київській області)

Усіх їх суд взяв під варту з альтернативою застави: Мазепі – 350 млн грн., його брату Юрію – майже 45 млн грн., екс-керівникам держгеокадастру – 45 млн грн. і 20 млн грн., загалом усім їм – майже 460 млн грн.

З липня по вересень 2014 року Ігор Мазепа був членом наглядової ради російського “Альфа-банк”. З 2013 року був серед власників платіжної системи QIWI (Росія). На виборах 2014 року був у списку партії “Сильна Україна” ( олігарха Тігіпка).

Зокрема цього Мазепа має дуже близькі стосунки з Борисом Ложкіним (один з найбільших лобістів русифікації України в часи Ющенка-Януковича).

Був співвласником Латвійського представництва “ПриватБанк”, через який відмивались кошти проросійських олігархів Курченка та Фірташа, а також іншого оточення Януковича.