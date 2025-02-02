Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

“Триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника. Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно. Дякую воїнам за стійкість, ефективність і героїзм!”, – зазначив головком.