У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що прихід до влади президента США Дональда Трампа створив "невелике вікно можливостей" для переговорів між Москвою та Вашингтоном. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков під час виступу в Інституті США і Канади Російської академії наук

Про це повідомив російський “Интерфакс”

За словами Рябкова, адміністрація Трампа, порівняно з попереднім президентом Джо Байденом, створює певні передумови для переговорів.

“Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому, на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей,” – зазначив він.

Рябков також підкреслив важливість визначення підходів до співпраці з новою адміністрацією США, мінімізації ризиків та максимізації можливостей. Він звернув увагу на можливе посилення внутрішніх політичних протиріч у США і висловив припущення, що це може вплинути на зовнішню політику Вашингтона.

Представник МЗС РФ наголосив, що майбутній період у російсько-американських відносинах буде позначений значними викликами, швидкими змінами та високим ступенем непередбачуваності.