Про це повідомив російський “Интерфакс

За словами Рябкова, адміністрація Трампа, порівняно з попереднім президентом Джо Байденом, створює певні передумови для переговорів.

“Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому, на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей,” – зазначив він.

Рябков також підкреслив важливість визначення підходів до співпраці з новою адміністрацією США, мінімізації ризиків та максимізації можливостей. Він звернув увагу на можливе посилення внутрішніх політичних протиріч у США і висловив припущення, що це може вплинути на зовнішню політику Вашингтона.

Представник МЗС РФ наголосив, що майбутній період у російсько-американських відносинах буде позначений значними викликами, швидкими змінами та високим ступенем непередбачуваності.