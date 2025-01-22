Про це повідомив російський “Интерфакс”
За словами Рябкова, адміністрація Трампа, порівняно з попереднім президентом Джо Байденом, створює певні передумови для переговорів.
“Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому, на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей,” – зазначив він.
Рябков також підкреслив важливість визначення підходів до співпраці з новою адміністрацією США, мінімізації ризиків та максимізації можливостей. Він звернув увагу на можливе посилення внутрішніх політичних протиріч у США і висловив припущення, що це може вплинути на зовнішню політику Вашингтона.
Представник МЗС РФ наголосив, що майбутній період у російсько-американських відносинах буде позначений значними викликами, швидкими змінами та високим ступенем непередбачуваності.
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