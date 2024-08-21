З початку тижня армія РФ більш як 50 разів обстріляв населені пункти Донецької області, 11 людей загинули.

Про це у Телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, поліція, рятувальники, сервісні послуги, всі підрозділи органів системи Міністерства внутрішніх справ посилено працюють у прифронтових громадах Донеччини.

Клименко повідомив, що під час поїздки в Донецьку область провів нараду за участі голови обладміністрації Вадима Філашкіна, де обговорили безпекові виклики і оперативну ситуацію в області.

“Головне – стала робота правоохоронців та рятувальників. З початку тижня ворог понад 50 разів обстріляв населені пункти Донеччини, 11 цивільних осіб загинуло. ДСНС, поліція – всі на місцях, щоб швидко ліквідовувати наслідки обстрілів”, – запевнив міністр.

Паралельно відбувається евакуація. Важливе питання збереження життя людей. Ризикуючи власним, евакуаційні групи поліції “Білий Янгол” та Державної служби з надзвичайних ситуацій “Фенікс” щодня вивозять цивільних під обстрілами.

За словами Клименка, сьогодні в Селидівській громаді під прицільний удар дроном потрапив евакуаційний екіпаж, у якому були два рятувальники, поліцейський та троє евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю. Минулося без жертв.