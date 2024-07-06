Про це повідомляє відомство у Telegram-каналі.

Зазначається, до очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни залучено 253 групи розмінування підрозділів Міноборони.

За останній тиждень (з 28 червня по 5 липня 2024 року) обстежено та очищено:

  • 4 825,81 га місцевості;
  • 4 806,21 га сільгоспугідь;
  • 3,1 км ліній електропередачі;
  • 2,32 га житлових ділянок;
  • 2,6 км автодоріг.

Роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.