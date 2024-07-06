За тиждень групи розмінування вилучили та знешкодили 2 166 вибухонебезпечних предметів. Всього саперами підрозділів Міноборони України від початку повномасштабного вторгнення виявлено та знищено 378 672 вибухонебезпечних залишків війни.

Про це повідомляє відомство у Telegram-каналі.

Зазначається, до очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни залучено 253 групи розмінування підрозділів Міноборони.

За останній тиждень (з 28 червня по 5 липня 2024 року) обстежено та очищено:

4 825,81 га місцевості;

4 806,21 га сільгоспугідь;

3,1 км ліній електропередачі;

2,32 га житлових ділянок;

2,6 км автодоріг.

Роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.