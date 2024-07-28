За цей тиждень — з 22 по 28 липня — російські війська запустили по Україні близько 700 керованих авіабомб і понад 100 «шахедів».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

“Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього”, — написав він.

Зеленський зазначив, що необхідний захист реально забезпечити достатньою далекобійністю й належною якістю систем ППО.

“Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей. Дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає нам у подоланні терору”, — написав президент.

Нагадаємо, минулої неділі, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття німецького комплексу протиповітряної оборони Patriot в Україну, який посилить захист нашої країни від ворожих ракет.