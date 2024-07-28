Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі.
“Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього”, — написав він.
Зеленський зазначив, що необхідний захист реально забезпечити достатньою далекобійністю й належною якістю систем ППО.
“Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей. Дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає нам у подоланні терору”, — написав президент.
Нагадаємо, минулої неділі, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття німецького комплексу протиповітряної оборони Patriot в Україну, який посилить захист нашої країни від ворожих ракет.
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