Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Telegram-каналі.
Зазначається, що впродовж цього тижня обстежено та очищено:
- 4 658,98 га місцевості;
- 4 608,78 га сільгоспугідь;
- 5,29 км ліній електропередачі;
- 39,8 км залізничних колій;
- 0,56 км автодоріг.
Також за тиждень роботи вилучено та знешкоджено 1 972 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сапери виявили та знешкодили 380 643 вибухонебезпечних залишків війни.
У відомстві зауважили, що роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
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