За останній тиждень — з 5 по 12 липня 2024 року — 235 груп розмінування підрозділів Міністерства оборони очистили низку звільнених територій від вибухонебезпечних залишків війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Telegram-каналі.

Зазначається, що впродовж цього тижня обстежено та очищено:

4 658,98 га місцевості;

4 608,78 га сільгоспугідь;

5,29 км ліній електропередачі;

39,8 км залізничних колій;

0,56 км автодоріг.

Також за тиждень роботи вилучено та знешкоджено 1 972 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сапери виявили та знешкодили 380 643 вибухонебезпечних залишків війни.

У відомстві зауважили, що роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.