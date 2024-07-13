Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Telegram-каналі.

Зазначається, що впродовж цього тижня обстежено та очищено:

  • 4 658,98 га місцевості;
  • 4 608,78 га сільгоспугідь;
  • 5,29 км ліній електропередачі;
  • 39,8 км залізничних колій;
  • 0,56 км автодоріг.

Також за тиждень роботи вилучено та знешкоджено 1 972 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сапери виявили та знешкодили 380 643 вибухонебезпечних залишків війни.

У відомстві зауважили, що роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.