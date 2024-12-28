Військові КНДР зазнають значних втрат в ході бойових дій на боці Росії у її війні проти України, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Про це пише Reuters.

Північнокорейські війська зазнають значних втрат в ході бойових дій на боці Росії у її війні проти України. Лише за останній тиждень у Курській області Росії було вбито або поранено тисячу військових з КНДР, повідомив у п’ятницю, 27 грудня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

“Очевидно, що російські і північнокорейські командувачі ставляться до цих військ як до витратного матеріалу і віддають їм накази безнадійно атакувати українську оборону”, — сказав Кірбі, цитує Reuters.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден, імовірно, найближчими днями схвалить черговий пакет військової допомоги Україні.