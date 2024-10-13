За тиждень російська армія здійснила близько 900 авіаударів керованими бомбами, випустила понад 40 ракет та використала приблизно 400 безпілотників проти України.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

«Лише за цей тиждень росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів», – зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що жоден народ не повинен долати такі труднощі самотужки. Міжнародні партнери мають можливість надати Україні належні системи протиповітряної оборони, ухвалити рішення щодо збільшення нашої далекобійної спроможності та вчасно доставляти військову допомогу нашим захисникам. Він наголосив на важливості не гаяти час і передати необхідний сигнал про готовність діяти рішуче.

«Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор», – підкреслив Зеленський.