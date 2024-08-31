Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до США провів зустрічі з американськими військовими та експертами в галузі безпеки.

Про це повідомляє Офіс Президента.

На зустрічі, в якій взяли участь високопосадовці Міністерства оборони України та Офісу Президента, обговорювалися перспективи співпраці у спільному виробництві зброї.

Міністр оборони Рустем Умєров поінформував про ситуацію на фронті, а керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив загрози з боку Росії, яка продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Він також наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони та отримання допомоги від партнерів для збільшення виробництва зброї великої дальності, зокрема ударних БПЛА та крилатих ракет.