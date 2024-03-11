Протягом двох наступних років має запрацювати Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI). Європарламент вже ухвалив створення відповідної законодавчої бази.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

“Європарламент підтримав створення законодавчої бази та прототипу гаманця ЄС. Тепер держави-учасники консорціуму, серед яких Україна, зобов’язані випустити свої національні гаманці Євросоюзу протягом 24 місяців”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що Україна бере участь у розробці європейського цифрового гаманця, а застосунок “Дія” — претендент для реалізації проєкту, оскільки він виконує більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI.

“Європейський цифровий гаманець дасть змогу отримувати доступ до державних та приватних послуг, не зважаючи на кордони”, — пояснили у Мінцифри.

За допомогою прототипу гаманця POTENTIAL перевірить ефективність його використання в різних напрямах:

—електронне урядування;

—відкриття банківського рахунку;

—реєстрація SIM-карти;

—мобільні водійські права;

—кваліфікований підпис;

—послуги за рецептом.

Участь Мінцифри в пілотному проєкті EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки ЄС в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy). Спільно керований Францією та Німеччиною, POTENTIAL є одним із чотирьох масштабних пілотних проєктів, відібраних Комісією для експериментів із цифровою ідентичністю по всій Європі.