У неділю, 16 червня, відбудеться другий завершальний день Саміту миру у Швейцарії. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максима Жоріна вважає, що результати Саміту не принесуть перемогу Україні вже завтра, й українцям треба буде ще поборотися за незалежність.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Всі міжнародні події є важливим, але лише одним із інструментів, який дозволяє укріпити позиції України в дипломатичній площині. Для фінального результату все одно повинен бути комплекс заходів – разом з посиленням наших оборонних можливостей, розбудовою власного ВПК, успіхами на фронті та мілітаризацією суспільства”, – вважає Жорін.

На думку військового, ключовим результатом саміту має стати прийняття світом головного меседжу – мир можливий лише на умовах України. Також має бути усвідомлення необхідності постійної підтримки України – в тому числі озброєнням, наголосив Жорін.

“Єдине, чого не хочеться – щоб українське суспільство сприймало це як панацею, що принесе завтра перемогу. Ми маємо жити реаліями, де РФ війну завершувати не збирається. Де нам за свою державу ще доведеться боротись”, – впевнений заступника командира 3-ої ОШб .